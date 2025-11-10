Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення

Трамп: Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро

Часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося 1 жовтня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) наближається до кінця, передає «Главком».

«Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро», – заявив Трамп .

За даними CNN, у Сенаті США справді було досягнуто двопартійної угоди щодо низки ключових питань:

Угода передбачає продовження фінансування федерального уряду до 30 січня;

У грудні має відбутися голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування;

Джерела CNN зазначають, що угода скасовує рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і містить положення, що запобігатиме подібним звільненням у майбутньому;

Буде забезпечено фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Угоду було досягнуто в неділю ввечері за посередництва колишніх губернаторів та інших осіб. Повідомляється, що фракція Демократичної партії в Сенаті має достатню кількість голосів для реалізації плану та припинення 40-денного шатдауну, оскільки щонайменше 8 сенаторів-демократів погодилися проголосувати «за».

Усі федеральні службовці, які постраждали через призупинення роботи, отримають компенсацію за цей період.

Очікується, що голосування в Сенаті щодо продовження державного фінансування та скасування шатдауну відбудеться найближчими годинами.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

До слова, президент США Дональд Трамп поклав повну відповідальність за тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) на демократів, стверджуючи, що саме їхня позиція перешкоджає ухваленню федерального бюджету на наступний рік.