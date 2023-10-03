Кум Табачника визвався служити у силах ППО

За словами Луцького, вступ до війська – це одне з його «найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя»

Ректор Національного авіаційного університету (НАУ) та кум втікача-ексміністра освіти і науки, держзрадника Дмитра Табачника Максим Луцький заявив, що вступив до лав ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Луцького, вступ до війська – це одне з його «найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя».

Ректор Національного авіаційного університету заявив, що вступив до лав ЗСУ фото: скріншот

«Рішення, про яке пишу, це служба у лавах ЗСУ, зокрема, у лавах ППО, адже маю відповідну військову спеціальність. Прийнято мною це рішення, щоправда, не сьогодні. Але інформую про нього зараз, коли майже усі формальні та організаційні процедури успішно пройдено», – написав кум Табачника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луцький має вищу освіту. У 1998 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». У 2001 там же закінчив аспірантуру. У 1990-х Луцького нібито було засуджено за ч.3 ст.213 КК УРСР (збут або зберігання з метою збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) нібито за крадіжку комп’ютерів з КПІ. Сам Луцький ці звинувачення відкидає.

Також Луцький неодноразово балотувався до Верховної Ради різних скликань, зокрема п'ятого, шостого, сьомого та дев'ятого скликань. Зокрема, був в ОПЗЖ, Блоці Юлії Тимошенко та «Партії регіонів». Голосував за пролонгування Чорноморського флоту РФ у Криму так звані Харківські угоди.

У 2008 році Дмитро Табачник хрестив молодшого сина Луцького – Дмитра.

У 2013 році президент-держзрадник Віктор Янукович призначив Луцького на посаду голови Солом'янської РДА Києва. Через рік, у березні 2014-го в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Луцького з посади. Кум Табачника запевняв, що сам у лютому подав заяву про відставку на тлі подій на Майдані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у 2014 році Луцький став проректором НАУ, згодом у 2018 році перейшов до Національної Академії керівних кадрів культури й мистецтв, а у січні 2021 року Луцький повернувся в НАУ на посаду ректора.

Крім того, з Луцьким пов'язано чи немало скандалів. Виборча кампанія Луцького у 2012 році супроводжувалась гречкосійством та незаконною агітацією: він роздавав киянам шампанське і безплатні ліки зі своїм портретом та продпайки. Також змушував студентів та співробітників НАУ брати за своїм місцем проживання відкріпні талони й потім голосувати за нього на 222 окрузі, погрожуючи виселенням з гуртожитків і відрахуванням.

Ще з 2009 року у НАУ нав’язували студентам форму, яку вони мали купувати у пов’язаної з Луцьким компанії по $250 за комплект.

Також Луцького звинувачували в організації корупційних схем на забудовах, саме тоді у нього з'явилося 18 квартир.