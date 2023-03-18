Боррель про видачу ордера на арешт Путіна: це лише початок

«Не може бути жодної безкарності»

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтримав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у Twitter.

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Боррель заявив, що це є лише початком процесу притягнення РФ до відповідальності.

«Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин щодо незаконної депортації та передачі дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності. Ми цінуємо та підтримуємо роботу МСК», – зазначив Боррель.

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«Не може бути жодної безкарності», – додав він.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором.

До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.

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Крім того, президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є додатковим фактором тиску на країни, які продовжують співпрацювати з РФ – Третя світова через ордер на арешт Путіна: президент Сербії шокував своєю позицією.

Канада схвалює видачу Міжнародним кримінальним судом ООН ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення суду в Гаазі про видання ордеру Путіну є «дуже сильною позицією».