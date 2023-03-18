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Боррель про видачу ордера на арешт Путіна: це лише початок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Боррель про видачу ордера на арешт Путіна: це лише початок
Жозеп Боррель схвалив рішення Міжнародного кримінального суду
фото з відкритих джерел

«Не може бути жодної безкарності»

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтримав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у Twitter.

Боррель заявив, що це є лише початком процесу притягнення РФ до відповідальності.

«Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин щодо незаконної депортації та передачі дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності. Ми цінуємо та підтримуємо роботу МСК», – зазначив Боррель.

«Не може бути жодної безкарності», – додав він.

Боррель про видачу ордера на арешт Путіна: це лише початок фото 1

Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором.

До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.

Крім того, президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є додатковим фактором тиску на країни, які продовжують співпрацювати з РФ – Третя світова через ордер на арешт Путіна: президент Сербії шокував своєю позицією.

Канада схвалює видачу Міжнародним кримінальним судом ООН ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення суду в Гаазі про видання ордеру Путіну є «дуже сильною позицією».

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: Європейський союз арешт Міжнародний кримінальний суд путін війна

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