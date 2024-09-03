Британія і США збираються безстроково продовжити договір про ядерну співпрацю

Велика Британія і США мають намір безстроково продовжити договір 1958 року про взаємну оборону та ядерну співпрацю

Війна Росії в Україні спровокувала глобальну гонку за ядерною зброєю.

Велика Британія і США планують безстроково продовжити договір 1958 року про взаємну оборону, який передбачає співпрацю в галузі ядерної зброї. Про це пише Financial Times.

Згідно з офіційними рекомендаціями урядів Великої Британії та США, які мають бути ратифіковані обома сторонами на законодавчому рівні, угода про взаємну оборону скасовує попередній 10-річний термін дії та слідує попередженням ООН про те, що війна Росії в Україні спровокувала глобальну гонку за ядерною зброєю.

Як повідомляється, кораблі, побудовані Великою Британією та Австралією і розгорнуті ВМС Австралії, будуть оснащені новітніми американськими технологіями, але не нестимуть ядерної зброї.

«Закріплення угод про спільне використання ядерної зброї на постійній основі – це доволі суттєва зміна в їхніх відносинах. Це забезпечує постійну основу для модернізації британських сил ядерного стримування», – зауважив директор британського аналітичного центру Nuclear Information Service Девід Каллен.

Уперше підписаний 1958 року і відтоді неодноразово подовжений, договір є центральним елементом «особливих відносин» між Великою Британією і США і вважається унікальною угодою серед держав, що володіють ядерною зброєю.

Пакт, востаннє продовжений 2014 року на 10-річний термін, який спливає у грудні. Договір дозволяє обмінюватися ядерними технологіями та інформацією, але не ядерною зброєю або контролем над нею. За словами офіційних осіб, угода допомагає забезпечити безпеку ядерної зброї та ядерних двигунів двох країн.

Договір із поправками буде автоматично затверджено, якщо ні Палата громад, ні Палата лордів не ухвалять резолюцію проти ратифікації протягом 21 робочого дня.

Як пише Financial Times, аналітики заявляють, що пропоноване продовження договору – ознака дедалі небезпечніших часів, а для Великої Британії це ще й додаткова вигода: вона може гарантувати продовження угоди незалежно від позиції будь-якого майбутнього уряду США.

Нагадаємо, Фінляндія, яка приєдналася до НАТО минулого року, відмовилася розміщувати ядерну зброю на своїй території, про це заявив у програмі «Година з президентом» на Radio Suomi глава держави Олександр Стубб. За його словами, Гельсінкі не висували попередніх умов під час подання заявки на членство в Альянсі.

Також повідомлялося, що Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми.