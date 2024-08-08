В Україну прибула делегація Конгресу США (відео)

Зеленський на зустрічі із конгресменами обговорив захист України

Сьогодні. 8 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників США. Про це глава держави повідомив у соцмережах.



Глава держави провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, на якій обговорили способи якнайшвидшого досягння справедливого миру в Україні, зокрема протиповітряну оборону.

«Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру. Вдячний за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як і ми в Україні», – написав Зеленський.

🇺🇦🇺🇸Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. pic.twitter.com/h6B59rH5OP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2024

Раніше повідомлялося, що Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соцдопомогу. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

Як зауважив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США $7,8 млрд прямої бюджетної допомоги.