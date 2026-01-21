Європа може погодитися віддати Гренландію США – Bloomberg

Дональд Трамп з європейськими лідерами під час саміту НАТО в Гаазі в червні

Європейські лідери можуть погодитися віддати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім

Високопоставлений європейський чиновник, який прибув до Давосу, сказав, що багато його колег згодні з тим, що порядок, встановлений після Другої світової війни, закінчився. За його словами, захоплення земель президентом США Дональдом Трампом змінить глобальну політику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Чиновник висловив побоювання, що європейські лідери можуть погодитися віддати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім.

«На зустрічі європейських міністрів фінансів у Брюсселі в понеділок і вівторок чиновники були шоковані втратою американської підтримки і дружби та тим, як швидко це перетворилося на ворожість. Деякі з них заявили, що не впевнені, як реагувати на постійно мінливий шквал погроз і вимог, які, здається, не відповідають жодній логіці», – йдеться у матеріалі.

До слова, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.