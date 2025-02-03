Трамп анонсував переговори щодо тарифів із двома країнами

Трамп повідомив про переговори щодо тарифів з Мексикою та Канадою 3 лютого

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн, пише NBC News. Він також не виключив, що «досить скоро» може запровадити збори на товари з Євросоюзу.

«Я не чекаю нічого особливо драматичного. Ми ввели мита, вони повинні нам багато грошей, і я впевнений, що вони заплатять», – сказав він.

Заява була зроблена на тлі заходів у відповідь, якими пригрозили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Оттава пообіцяла запровадити підвищені тарифи на товари того ж дня, коли почнуть працювати американські мита. Мексиканський лідер заявила, що вже 3 лютого може перейти до якогось «плану Б».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом».

Нагадаємо, Дональд Трамп презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором.