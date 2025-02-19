Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, Стармером та Гремом: про що говорили

Усім іноземним політикам Володимир Зеленський вчергове подякував за підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, сенатором США Ліндсі Гремом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє Главком з посиланням на публікації глави української держави в Telegram.

Зеленський обговорив зі Стармером, майбутні перспективи й можливості.

«Для нас дуже важлива роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи. Обговорили майбутні перспективи й можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян», – написав президент.

Про розмову з Гремом Зеленський сказав: «Ми дуже цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США для українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії».

Український лідер зазначив, що сенатор США Грем багато робить для наближення миру. «Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир», – повідомив Зеленський.

Лідер Франції Макрон в розмові з президентом поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.

«Європі потрібен надійний і тривалий мир, який можна забезпечити й збудувати лише на основі надійних гарантій безпеки. Дуже цінуємо нашу єдину позицію щодо цього. Ми скоординували наші подальші дипломатичні кроки. Франція цінує свободу так само, як і ми», – зазначив президент.

Усім іноземним політикам Володимир Зеленський вчергове подякував за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського президента.

Раніше політики з країн ЄС та навіть Америки виступили із заявами, де висловили підтримку президенту України на тлі заяв Трампа про начебто «нелегітимність та низький рейтинг Зеленського».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.