Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить

«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни

Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю

Цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Так, Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни, розроблену Міністерством оборони.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю, щоб:

полегшити одягання – він оснащений спеціальними застібками, які дозволяють швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;

забезпечити комфорт – одяг виготовляється з м’яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло та дозволяють вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або у ліжку;

покращити функціональність – одяг вільного крою, з боковими застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом та кишенями;

підтримати самостійність – доступний дизайн дозволяє пораненим та хворим вдягатися самостійно, що підвищує їх незалежність і покращує самооцінку.

«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни.

Зокрема, до переліку адаптивного одягу входять:

Майка адаптивна;

Шорти адаптивні;

Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;

Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;

Штани адаптивні;

Шкарпетки;

Капці казармені;

Рушник.

Водночас перелік засобів особистої гігієни складається з наступних найменувань:

Рушник лазневий;

Станок для гоління одноразовий;

Пінка для гоління (туб 100 мл);

Зубна щітка;

Зубна паста (туб 100 мл);

Гребінець;

Шампунь (200 мл);

Гель для душу (250 мл);

Дезодорант/антиперспірант;

Засіб антисептичний (туб 30 мл);

Вологі серветки (упаковка 100 штук);

Сухі серветки (упаковка 100 штук);

Крем для зволоження (туб 75 мл);

Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;

Чохол (органайзер) для набору.

Додатково для жінок враховані такі предмети:

Щітка для волосся для жінок;

Прокладки для жінок щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);

Косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);

Ватні палички (упаковка 100 штук);

Резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;

Адаптивна ложка-виделка з застібкою на рукаві.

Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

До слова, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.