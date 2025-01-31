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Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить
«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни
фото: Міноборони

Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю

Цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Так, Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни, розроблену Міністерством оборони.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю, щоб:

  • полегшити одягання – він оснащений спеціальними застібками, які дозволяють швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;
  • забезпечити комфорт – одяг виготовляється з м’яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло та дозволяють вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або у ліжку;
  • покращити функціональність – одяг вільного крою, з боковими застібками, розширеними  рукавами  та  штанинами, регульованим поясом та кишенями;
  • підтримати самостійність – доступний дизайн дозволяє пораненим та хворим вдягатися самостійно, що підвищує їх незалежність і покращує самооцінку.

«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни.

Зокрема, до переліку адаптивного одягу входять:

  • Майка адаптивна;
  • Шорти адаптивні;
  • Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
  • Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
  • Штани адаптивні;
  • Шкарпетки;
  • Капці казармені;
  • Рушник.

Водночас перелік засобів особистої гігієни складається з наступних найменувань:

  • Рушник лазневий;
  • Станок для гоління одноразовий;
  • Пінка для гоління (туб 100 мл);
  • Зубна щітка;
  • Зубна паста (туб 100 мл);
  • Гребінець;
  • Шампунь (200 мл);
  • Гель для душу (250 мл);
  • Дезодорант/антиперспірант;
  • Засіб антисептичний (туб 30 мл);
  • Вологі серветки (упаковка 100 штук);
  • Сухі серветки (упаковка 100 штук);
  • Крем для зволоження (туб 75 мл);
  • Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
  • Чохол (органайзер) для набору.

Додатково для жінок враховані такі предмети:

  • Щітка для волосся для жінок;
  • Прокладки для жінок щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
  • Косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
  • Ватні палички (упаковка 100 штук);
  • Резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

  • Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
  • Адаптивна ложка-виделка з застібкою на рукаві.

Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

До слова, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. 

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

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Теги: полковник озброєння військові незалежність Міноборони

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