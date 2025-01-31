Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить
Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю
Цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.
Так, Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни, розроблену Міністерством оборони.
Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.
Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю, щоб:
- полегшити одягання – він оснащений спеціальними застібками, які дозволяють швидко та легко одягатися без надмірних зусиль;
- забезпечити комфорт – одяг виготовляється з м’яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло та дозволяють вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або у ліжку;
- покращити функціональність – одяг вільного крою, з боковими застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом та кишенями;
- підтримати самостійність – доступний дизайн дозволяє пораненим та хворим вдягатися самостійно, що підвищує їх незалежність і покращує самооцінку.
«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни.
Зокрема, до переліку адаптивного одягу входять:
- Майка адаптивна;
- Шорти адаптивні;
- Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
- Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
- Штани адаптивні;
- Шкарпетки;
- Капці казармені;
- Рушник.
Водночас перелік засобів особистої гігієни складається з наступних найменувань:
- Рушник лазневий;
- Станок для гоління одноразовий;
- Пінка для гоління (туб 100 мл);
- Зубна щітка;
- Зубна паста (туб 100 мл);
- Гребінець;
- Шампунь (200 мл);
- Гель для душу (250 мл);
- Дезодорант/антиперспірант;
- Засіб антисептичний (туб 30 мл);
- Вологі серветки (упаковка 100 штук);
- Сухі серветки (упаковка 100 штук);
- Крем для зволоження (туб 75 мл);
- Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
- Чохол (органайзер) для набору.
Додатково для жінок враховані такі предмети:
- Щітка для волосся для жінок;
- Прокладки для жінок щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
- Косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
- Ватні палички (упаковка 100 штук);
- Резинка для волосся.
Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:
- Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
- Адаптивна ложка-виделка з застібкою на рукаві.
Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство оборони.
Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.
Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.
До слова, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.
Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.
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