Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом у Білому домі: названо дати

Трамп зустрінеться з Макроном 24 лютого, а зі Стармером – 27 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

Під час брифінгу прессекретарка адміністрації Трампа Лівітт зазначила, що лідер Франції Макрон прибуде до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом 24 лютого.

А Стармер відвідає Білий дім за кілька днів після того. Вже 27 лютого.

«Президент Трамп уже приймав лідерів Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії. Наступного понеділка президент прийме президента Франції Еммануеля Макрона, а в четвер прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер також відвідає Білий дім», – заявила вона.

Згідно з данимиThe Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Напередодні радник з національної безпеки США Майк Волц повідомляв, що президент Франції та прем’єр Великої Британії мають намір зустрітися з Трампом.

За словами держсекретаря Франції у справах Європи Бенжамена Аддада, президент Франції планує «донести голос європейців» та наголосити, що «майбутнє України не може вирішуватися без них». Він також висловив побоювання щодо можливого поспішного укладення перемир’я, яке може обернутися перемогою для президента РФ.

Раніше Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський обговорив зі Стармером, майбутні перспективи й можливості.

Лідер Франції Макрон в розмові з президентом поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.