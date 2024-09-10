Литва оштрафувала дві компанії за порушення міжнародних санкцій проти РФ

Обидві литовські компанії були оштрафовані на €10 тисяч кожна

Литовські митники склали протоколи на дві місцеві компанії щодо порушення міжнародних санкцій проти Росії. Про це повідомляє митний департамент Литви.

Пресслужба зазначає, що обидві компанії були оштрафовані на €10 тисяч кожна.

За даними митниці, компанії здійснювали тимчасове зберігання, митне оформлення документів, послуги з митного представництва та декларували товари виробництва російських компаній, які внесені до списку санкційних юридичних осіб.

Серед товару, який постачався з Росії – технічне вугілля й ізопреновий каучук.

Нагадаємо, що австрійська компанія Diamond Aircraft могла постачати у РФ через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій.

До слова, після того, як країни Євросоюзу масово вислали близько 600 російських шпигунів-дипломатів, столиця Австрії стала новим центром російського шпигунства в Європі. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини – дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни.