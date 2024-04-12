Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

За словами керівника МВС Естонії сьогодні Московський патріархат підпорядковується Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території країни. Про це повідомляє Postimees.

Напередодні представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, які лунають у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу міністра вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

За словами очільника МВС, ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці поліції безпеки, яка щойно надійшла до нього, у нього, як у міністра внутрішніх справ, не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і Московським патріархом.

«З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані», – заявив міністр.

Він також підкреслив, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується російському диктатору Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

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Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.