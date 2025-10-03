Службу розвідки Британії MI6 вперше очолила жінка: видання Times розкрило її головну задачу

Нова керівниця британської MI6, як очікується, відновить вплив Великої Британії на Близькому Сході

Новий керівник Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Блейз Метревелі, ймовірно, надасть пріоритет відновленню впливу Великої Британії на Близькому Сході. Про це повідомляє газета The Times із посиланням на її колишнього колегу, пише «Главком». Метревелі офіційно обійняла свою нову посаду в четвер, ставши першою жінкою, яка очолила MI6, і наймолодшим керівником британської розвідки в історії.

Метревелі стала 18-м керівником МІ6, змінивши на цій посаді сера Річарда Мура. Її призначення збіглося з обіцянками уряду про додаткове фінансування розвідувальної спільноти у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів для протидії новим викликам.

Призначення 47-річної Метревелі, про яке було оголошено в червні 2025 року, а чинності воно набуло з 1 жовтня, сигналізує про посилення фокусу британської розвідки на технологічних викликах та регіоні Близького Сходу.

Блейз Метревелі є кадровим офіцером розвідки, яка приєдналася до служби у 1999 році. Вона має грузинське походження, вільно володіє арабською мовою і більшу частину своєї кар'єри провела на оперативних посадах у регіонах Близького Сходу та Європи. До призначення на найвищу посаду Метревелі обіймала пост Генерального директора з технологій та інновацій (так званий «Q-відділ») у МІ6, а також працювала на керівних посадах у службі внутрішньої безпеки МІ5.

Британський уряд наголосив, що її багатий досвід, особливо у сфері технологій та знання Близького Сходу, є ідеальним для керівництва МІ6 у часи глобальної нестабільності та зростання загроз від «агресорів» та «складних кіберзмов».

Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав це призначення історичним і заявив, що Метревелі забезпечить здатність Великої Британії протистояти викликам і зберігати безпеку вдома та за кордоном.

Нагадаємо, перша жінка-керівниця британської служби безпеки та контррозвідки MI5 Стелла Рімінгтон померла у віці 90 років.