«Музичний салон короля»: Чарльз III поділиться улюбленими треками та історіями з життя

Монарх відкриється публіці в новому амплуа

Король Великої Британії Чарльз III випустить на Apple Music плейліст за назвою The Kіng's Music Room («Музичний салон короля»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У новому проєкті будуть відтворюватися улюблені пісні британського монарха, причому спектр вподобань Чарльза III – доволі широкий: від естради 1930-х років до Боба Марлі і Кайлі Міноуг.

Також Чарльз ІІІ ділитиметься історіями про деяких виконавців – зокрема, тих, кого йому довелося почути наживо.

Трекліст опублікують до дня Співдружності Націй, який відзначають 10 березня. «Це такий цікавий та інноваційний спосіб відсвяткувати цьогорічний День Співдружності», – прокоментував Чарльз III.

За словами короля, зібраний ним плейлист можна сприймати як саундтрек до його життя.

Раніше король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева-консорт Камілла, відвідали захід, присвячений початку священного для мусульман місяця Рамадан. Вони навіть долучилися до приготувань для іфтара – вечірнього прийому їжі під час Рамадану.

Також «Главком» повідомляв, що Чарльз III написав особистого листа Дональду Трампу (на той момент – кандидату в президенти США) після того, як Трамп пережив замах у штаті Пенсильванія у липні 2024 року.