Британія відхилила пропозицію Франції та Італії про переговори з Путіним

Іветт Купер: «Я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів»

Глава МЗС Британії вважає, що тиск на Російську Федерацію слід продовжувати

Велика Британія розійшлася в поглядах з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Москва наразі не виявляє жодного серйозного інтересу до миру. Вона відкинула пропозиції Парижа і Рима про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з очільником Кремля у межах зусиль, спрямованих на припинення війни РФ проти України.

Купер вважає, що за відсутності доказів про готовність до миру тиск на Москву повинен посилюватися – за допомогою санкцій і військової підтримки, а не послаблюватися. «Я думаю, ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію», – сказала вона.

На думку Купер, на цей момент дипломатичний центр тяжіння знаходиться в Україні та країнах – найближчих союзницях Києва. «Ми бачимо величезну відданість справі з боку України, США та Європи, які розробляють плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів», – додала вона.

Нагадаємо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню

Як повідомлялося, уряди європейських країн тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який би представляв їхні інтереси у переговорах щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть мирну угоду з Росією за їхніми спинами.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.