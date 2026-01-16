Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія відхилила пропозицію Франції та Італії про переговори з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Британія відхилила пропозицію Франції та Італії про переговори з Путіним
Іветт Купер: «Я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів»
фото: AP

Глава МЗС Британії вважає, що тиск на Російську Федерацію слід продовжувати

Велика Британія розійшлася в поглядах з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Москва наразі не виявляє жодного серйозного інтересу до миру. Вона відкинула пропозиції Парижа і Рима про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з очільником Кремля у межах зусиль, спрямованих на припинення війни РФ проти України.

Купер вважає, що за відсутності доказів про готовність до миру тиск на Москву повинен посилюватися – за допомогою санкцій і військової підтримки, а не послаблюватися. «Я думаю, ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію», – сказала вона.

На думку Купер, на цей момент дипломатичний центр тяжіння знаходиться в Україні та країнах – найближчих союзницях Києва. «Ми бачимо величезну відданість справі з боку України, США та Європи, які розробляють плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів», – додала вона.

Нагадаємо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню

Як повідомлялося, уряди європейських країн тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який би представляв їхні інтереси у переговорах щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть мирну угоду з Росією за їхніми спинами.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Італія Франція переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 січня уряд Ірану відключив країну від інтернету та міжнародних телефонних дзвінків
Британія терміново закрила посольство в Ірані 
Вчора, 04:58
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
9 сiчня, 02:42
За словами Макрона (по центру), створення багатонаціональних сил стане гарантією безпеки України після припинення вогню
Лідери України, Франції та Британії підписали декларацію про розгортання західних військ
6 сiчня, 20:52
РФ готує нові фейки після того, як їй не вдалося переконати світ у так званій «атаці» на резиденцію Путіна
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
2 сiчня, 10:48
За словами Калашника, атобуси повністю обслужені, доглянуті та готові до роботи
На маршрути Київщини виходять автобуси з Франції: які громади їх отримають
1 сiчня, 16:05
Попит Індії на російську нафту падає через санкції США
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
30 грудня, 2025, 13:51
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
29 грудня, 2025, 00:18
Президент повідомив про те, що наразі вже існують напрацювання щодо економічної угоди
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
26 грудня, 2025, 15:45

Політика

Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих
Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
Британія відхилила пропозицію Франції та Італії про переговори з Путіним
Британія відхилила пропозицію Франції та Італії про переговори з Путіним
Туреччина виступила проти вторгнення США в Іран
Туреччина виступила проти вторгнення США в Іран
США запровадили санкції проти іранських чиновників за придушення протестів
США запровадили санкції проти іранських чиновників за придушення протестів

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua