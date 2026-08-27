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Буданов анонсував зустріч України та Росії вже у вересні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов анонсував зустріч України та Росії вже у вересні
Представники України на переговорах з США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ, 4 лютого 2026 рік
фото: Reuters

Переговорний процес поставили на паузу, однак у Києві розраховували відновити його найближчим часом за участю американської сторони

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступна зустріч української та російської делегацій могла відбутися вже у вересні. Водночас він наголосив, що переговорний процес наразі перебував на паузі, яку планували завершити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live»

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За словами Буданова, переговорний трек тимчасово призупинили, однак надалі його планували «оживити». Наступні події в межах переговорного процесу могли відбутися вже у вересні.

Коли керівника Офісу президента прямо запитали, чи йшлося про зустріч української та російської переговорних груп, він висловив сподівання, що вона відбудеться. «Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими вже ж. Без них ніяк», – сказав Буданов.

Нагадаємо, напередодні директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів близько восьми з половиною годин.

У Кремлі стверджували, що поїздка була пов'язана зі встановленням контактів між спецслужбами Сполучених Штатів і Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання The Washington Post про мету візиту, заявив, що йшлося про «встановлення контактів між службами безпеки». Інших подробиць він не розкрив. Водночас Пєсков стверджував, що зустріч Реткліффа з російським диктатором Володимиром Путіним під час перебування в Москві не планувалася.

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Теги: переговори США Кирило Буданов росія Україна

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