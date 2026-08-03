«Жодних зустрічей не планується»: Іран спростував заяви Трампа про діалог зі США

Іран не має планів приймати іноземні делегації чи направляти своїх представників за кордон

США та Іран розійшлися в заявах щодо відновлення переговорів після чергового скасування військової операції

Представники Ірану заявили у понеділок, що жодні переговори зі Сполученими Штатами наразі не ведуться та не плануються, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ця заява прямо суперечить словам президента США Дональда Трампа, який раніше оголосив про початок діалогу як про підставу для скасування чергової серії військових ударів по іранській території.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї категорично відкинув заяви Трампа про відновлення переговорів. За його словами, іранська сторона не має планів приймати іноземні делегації чи направляти своїх представників за кордон для зустрічей зі США.

Багаї додав, що всі іранські учасники переговорів наразі перебувають у країні, за винятком міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, який перебуває у релігійному паломництві в Іраку. За його словами, єдиними переговорами, що тривають, є обговорення з Оманом щодо управління Ормузькою протокою.

Високопоставлене іранське джерело також повідомило, що жодних переговорів не планується і що Аракчі буде недоступний принаймні до кінця тижня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже 3 серпня Вашингтон розпочне новий раунд переговорів з Іраном. За його словами, Сполучені Штати поки відмовилися від нових військових ударів, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню.