Кремль назвав мету таємничого візиту директора ЦРУ до Москви

Версія російської сторони відрізняється від повідомлень ЗМІ про можливе попередження Москви через її подальші військові плани

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів близько восьми з половиною годин. У Кремлі стверджують, що поїздка була пов'язана із встановленням контактів між спецслужбами США та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Відповідаючи на запитання про мету приїзду директора ЦРУ, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив виданню, що йшлося про «встановлення контактів між службами безпеки».

Інших подробиць Пєсков не розкрив. Водночас у коментарі російському агентству ТАСС він стверджував, що зустрічі Реткліффа з російським диктатором Володимиром Путіним під час поїздки не планувалося.

При цьому The Washington Post звертає увагу, що раніше у вівторок речник Кремля заявляв про відсутність інформації стосовно американських військових літаків, які прибули до московського аеропорту «Внуково». Пєсков також говорив, що російська сторона цього тижня не планує зустрічей із представниками адміністрації США.

До Москви прибув американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III. The Washington Post зазначає, що це основний важкий транспортний літак Міністерства війни США. Такі літаки, зокрема, використовуються під час важливих дипломатичних візитів, оскільки дозволяють перевозити спеціалізовану техніку, електронне обладнання та допоміжний персонал.

За даними Flightradar24, C-17A вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у неділю ввечері та попрямував до столиці Латвії Риги. Там літак перебував близько доби, після чого вранці у вівторок, 25 серпня, вилетів до Москви. До російської столиці він прибув після 9:00.

Приблизно після 17:30 за місцевим часом літак залишив Москву та трохи більш ніж за годину приземлився у Ризі. одночас версія Кремля про встановлення контактів між спецслужбами відрізняється від інформації, яка раніше з'явилася в американських ЗМІ.

Нагадаємо, що за даними видання Axios директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прибув до Москви аби попросити Росію не завдавати ударів по Україні.