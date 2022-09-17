Бундесвер проти допомоги Україні: боїться «канібалізації» своєї армії

Вимога Бундесверу – жодних поставок Києву із власних арсеналів

Союз військовослужбовців Бундесверу попередив про загрозу «канібалізації» збройних сил Німеччини у разі постачання Україні зброї та боєприпасів із запасів армії. Про це заявив глава організації Андре Вюстнер в інтерв'ю виданням Redaktions Netzwerk Deutschland, пише DW.

«Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити собі постачання бойових машин піхоти із запасів оборонної промисловості. Але що з точки зору Союзу військовослужбовців уже неприйнятно, то це передача зброї та боєприпасів з арсеналів Бундесверу. Кожне нове постачання послаблює Бундесвер», – сказав він.

За словами Вюстнера, у Бундесвері багато хто побоюється, що така політика подальшої канібалізації військ ФРН матиме негативні наслідки. При цьому він нагадав про «частково плачевний стан бойової техніки», зобов'язання перед НАТО і навчання та практику військовослужбовців, які є «запорукою всього».

«Тому нашою вимогою залишається – жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, – негайне заповнення тих систем озброєнь, які вже передані», – наголосив Вюстнер.

Як відомо, Україна закликає Німеччину до подальших постачань зброї, зокрема бойових танків. Канцлер ФРН Олаф Шольц виступає проти, але на нього чинять тиск деякі політики з числа партнерів по коаліції.

15 вересня уряд Німеччини оголосив про постачання Україні ще двох РСЗВ Mars II, двохсот ракет та 50 бронемашин на колісному ходу Dingo, які використовуються для патрульних та розвідувальних місій.

Нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.