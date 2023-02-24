Рік повномасштабного вторгнення: Байден вказав на провали Путіна

Байден заявив, що Путін зіткнувся із мужністю українців і його плани провалилися

Байден також зазначив, що Путін розраховував, що НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден сьогодні, у річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України, заявив, що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся із мужністю українців і його плани провалилися. Про це Байден написав у твіттері.

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«Рік тому президент Путін думав, що швидко візьме Київ. Але повсюди зустрів хоробрість України і залізну волю народів», – написав він.

Байден також зазначив, що Путін розраховував, що НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. «Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше», – заявив американський лідер.

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Нагадаємо, очікується, що 24 лютого, на річницю вторгнення, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже два мільярди доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).