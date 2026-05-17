Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»

Вікторія Літвінова

Додаткову напругу створюють дані американської розвідки, що суперечать офіційній риториці Білого дому
Скрин:Truth Social / @realDonaldTrump
Президент США опублікував ШІ-зображення з іранськими кораблями у шторм після провалу переговорів в Ісламабаді

Дональд Трамп розмістив у Truth Social згенеровану штучним інтелектом картинку, на якій він позує на тлі неспокійного моря з іранськими кораблями поруч, – новий натяк на можливе відновлення ударів по Тегерану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Truth Social Трампа

Погроза у картинці

На публікації від 16 травня Трамп зображений разом з американським адміралом на тлі неспокійного моря — поруч кораблі з іранськими прапорами. Напис «It Was The Calm Before the Storm» відсилає до фрази, яку він уже використовував раніше, проте тоді відмовлявся пояснювати її зміст. Цього разу контекст очевидний: в окремому дописі Трамп розмістив анімацію, де американський корабель атакує літак з іранським прапором, і озвучив наказ: «Ціль бачу. Вогонь!»

Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею» фото 1
фото: Truth Social / @realDonaldTrump

Переговори зайшли у глухий кут

Переговори між США та Іраном в Ісламабаді провалились після того, як Тегеран відмовився повністю згортати ядерну програму. Процес тривав 14 годин –  американську делегацію очолювали віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після зриву сторони обмінялися звинуваченнями в порушенні домовленостей і завдали ударів по позиціях одна одної.

За даними американських ЗМІ, всередині адміністрації зростає роздратування відсутністю реальних поступок від Тегерану відтоді, як у квітні було оголошено перемир'я. NYT і CNN повідомляють, що Вашингтон і Тель-Авів уже обговорюють сценарії відновлення бойових операцій – зокрема удар по ядерному об'єкту в Ісфагані. 

Розвідка суперечить Білому дому

Окремо тиск на адміністрацію чинять дані американської розвідки. За оцінками спецслужб, Іран зберіг до 70% довоєнного ракетного арсеналу та має оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки. Це суперечить заявам Трампа і міністра оборони Піта Гегсета про «знищення» іранських збройних сил.

Нагадаємо, ще 15 травня Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану – заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому, попри крихке перемир'я.

До слова, раніше американські та ізраїльські медіа повідомляли, що перемир'я між США та Іраном похитнулось після взаємних ударів – Вашингтон при цьому заперечував відновлення повноцінної війни. 

