Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Спецпредставник прзидента США Стів Віткофф: «Переговори з Путіним дали «значний прогрес»
фото: Офіс Президента

Посланець Трампа заявив про «значний прогрес», однак визнав: для майбутньої угоди обом сторонам доведеться піти на певні компроміси

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві завершилися «значним прогресом». За його словами, американська сторона обговорила з Кремлем низку важливих ідей, після чого продовжила цю роботу вже у Києві. Про це Віткофф заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондента «Главкома».

«Ми досягли значного прогресу в Москві, було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали там, а тепер у Києві», – заявив Віткофф.

Водночас спецпредставник Трампа наголосив, що шлях до дипломатичного врегулювання залишається складним. За його словами, сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити перелік розбіжностей, які поки перешкоджають досягненню домовленостей.

При цьому Віткофф заявив, що американська команда бачить необхідні передумови для подальшого просування переговорів. «Ми вважаємо, що маємо всі необхідні передумови для досягнення цієї мети. Як сказав Джаред, врегулювання таких питань – справа не з легких, адже якби це було просто, це робив би кожен. Це надзвичайно складно. Але ми налаштовані серйозно, нам це небайдуже, і ми сподіваємося, що все це приведе до успішного, мирного та дипломатичного врегулювання», – наголосив Віткофф.

Переговори Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним відбулися 5 вересня у Кремлі та тривали понад три години. Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову «змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою», однак про конкретні домовленості Москва не повідомила.

Нагадаємо, після Москви Віткофф і Кушнер 6 вересня вперше прибули до Києва, де провели переговори з Володимиром Зеленським. Президент повідомив, що протягом дня відбулося три раунди предметних переговорів. До одного з раундів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальне питання, посилення української протиповітряної оборони та економічне відновлення країни.

Кушнер також заявив, що Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За його словами, американська сторона прагне не лише домогтися припинення бойових дій, а й створити умови для тривалого миру.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський путін Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Москви американські представники мають вирушити до Києва
Путін завершив зустріч з Кушнером та Віткоффом: на черзі переговори у Києві (оновлено)
Сьогодні, 02:45
Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі на Алясці
Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну
28 серпня, 14:33
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
27 серпня, 21:20
Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин
Шторм у Тихому океані: Путін на Курилах, Токіо готується до війни, а Сеул каже «ні» Україні азія
25 серпня, 14:00
Сергій Соболєв зробив заяву про Володимира Зеленського
«Зовсім інший Зеленський». Соратник Тимошенко розповів, як змінився президент за час війни
20 серпня, 21:13
Російський диктатор Путін
Курильський маневр Путіна: який сигнал Кремль надсилає Китаю і США
13 серпня, 15:20
Нафта вже не врятує російський бюджет від важкого серпня
Все гірше, ніж думає Путін. Бюджет РФ чекає важкий серпень
11 серпня, 13:53
Зеленський заявив про нове досягнення українських дипстрайків
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
10 серпня, 21:09
Військова розвідка США вважає, що російська атака на країну НАТО можлива вже цієї осені
Путін шукає вихід із глухого кута у війні з Україною. НАТО під загрозою?
9 серпня, 18:26

Політика

Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський
Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський
До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»
До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
111K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
88K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua