Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві

Посланець Трампа заявив про «значний прогрес», однак визнав: для майбутньої угоди обом сторонам доведеться піти на певні компроміси

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві завершилися «значним прогресом». За його словами, американська сторона обговорила з Кремлем низку важливих ідей, після чого продовжила цю роботу вже у Києві. Про це Віткофф заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондента «Главкома».

«Ми досягли значного прогресу в Москві, було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали там, а тепер у Києві», – заявив Віткофф.

Водночас спецпредставник Трампа наголосив, що шлях до дипломатичного врегулювання залишається складним. За його словами, сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити перелік розбіжностей, які поки перешкоджають досягненню домовленостей.

При цьому Віткофф заявив, що американська команда бачить необхідні передумови для подальшого просування переговорів. «Ми вважаємо, що маємо всі необхідні передумови для досягнення цієї мети. Як сказав Джаред, врегулювання таких питань – справа не з легких, адже якби це було просто, це робив би кожен. Це надзвичайно складно. Але ми налаштовані серйозно, нам це небайдуже, і ми сподіваємося, що все це приведе до успішного, мирного та дипломатичного врегулювання», – наголосив Віткофф.

Переговори Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним відбулися 5 вересня у Кремлі та тривали понад три години. Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову «змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою», однак про конкретні домовленості Москва не повідомила.

Нагадаємо, після Москви Віткофф і Кушнер 6 вересня вперше прибули до Києва, де провели переговори з Володимиром Зеленським. Президент повідомив, що протягом дня відбулося три раунди предметних переговорів. До одного з раундів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальне питання, посилення української протиповітряної оборони та економічне відновлення країни.

Кушнер також заявив, що Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За його словами, американська сторона прагне не лише домогтися припинення бойових дій, а й створити умови для тривалого миру.