Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну
Минулого сезону Тонья провів 28 ігор у чемпіонаті Туреччини

Тонья сумнівається у доцільності переїзду до Росії через побоювання за власну безпеку

Як інформують пропагандисти, трансфер італійського півзахисника «Генчлербірлігs» Франка Тоньї до російського клубу «Рубін» перебуває на межі зриву. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що клуби домовилися про угоду, а росіяни домовились із футболістом про умови особистого контракту. Тонья мав вилетіти до Росії для проходження медогляду та підписання контракту.

Однак після появи інформації про можливий трансфер в італійських ЗМІ футболіст та його оточення змінили позицію. Тонья сумнівається у доцільності переїзду до Росії на тлі війни та через побоювання за власну безпеку.

Незважаючи на досягнуті домовленості, на даний момент перехід перебуває під загрозою зриву.

Минулого сезону Тонья провів 28 ігор у чемпіонаті Туреччини, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Пасюга з детектором дронів «Чуйка» на гойдалці в прифронтовому Спірному. Позаду – руїни кафе, де була точка розповсюдження газети «Ворскла»
Туди, де закінчується зв'язок. Найнебезпечніший газетний маршрут Життя на межі
17 серпня, 21:00
Росія вдарила дронами по Одесі
Російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі (відео)
16 серпня, 14:31
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
12 серпня, 21:27
Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
11 серпня, 17:04
27 липня 2026 року окупант Ярославцев був знищений Силами оборони
ЗСУ на фронті ліквідували тренера двох російських олімпійських чемпіонів
10 серпня, 09:17
Військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ йдуть на позиції
Захід допустив критичну помилку у підтримці України – Bloomberg
7 серпня, 12:30
Набіль Фекір (ліворуч) перебрався до Саудівської Аравії
Чемпіон світу 2018 змінив одну екзотичну першість на іншу
6 серпня, 14:36
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
5 серпня, 07:04
Лужний є головою Комітету професіонального футболу УАФ
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
3 серпня, 19:41

Новини

«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
«Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії
«Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії
Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну
Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
79K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua