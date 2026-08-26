Тонья сумнівається у доцільності переїзду до Росії через побоювання за власну безпеку

Як інформують пропагандисти, трансфер італійського півзахисника «Генчлербірлігs» Франка Тоньї до російського клубу «Рубін» перебуває на межі зриву. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що клуби домовилися про угоду, а росіяни домовились із футболістом про умови особистого контракту. Тонья мав вилетіти до Росії для проходження медогляду та підписання контракту.

Однак після появи інформації про можливий трансфер в італійських ЗМІ футболіст та його оточення змінили позицію. Тонья сумнівається у доцільності переїзду до Росії на тлі війни та через побоювання за власну безпеку.

Незважаючи на досягнуті домовленості, на даний момент перехід перебуває під загрозою зриву.

Минулого сезону Тонья провів 28 ігор у чемпіонаті Туреччини, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.