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Як студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон: пояснення уряду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон: пояснення уряду
фото ілюстративне

Для перетину кордону, чоловікам необхідно стати учасником академічної мобільності строком на один семестр

Відповідно до нових змін уряду чоловікам, які навчаються, дозволено ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання. Про це повідомляє Telegram-канал «Уряд Online».

Для перетину кордону, чоловікам необхідно:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
  • навчатись на денній формі;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні:

  • е-квиток студента;
  • засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
  • довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Зокрема в довідці повинні бути вказані:

  • підстави співробітництва;
  • строк навчального семестру за кордоном;
  • відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Нагадаємо, бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних.

Також повідомлялося, що відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Теги: студенти мобілізація

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