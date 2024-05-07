Як студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон: пояснення уряду
Для перетину кордону, чоловікам необхідно стати учасником академічної мобільності строком на один семестр
Відповідно до нових змін уряду чоловікам, які навчаються, дозволено ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання. Про це повідомляє Telegram-канал «Уряд Online».
Для перетину кордону, чоловікам необхідно:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
- навчатись на денній формі;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Які документи необхідні:
- е-квиток студента;
- засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
- довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
Зокрема в довідці повинні бути вказані:
- підстави співробітництва;
- строк навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.
Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
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