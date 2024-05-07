Як студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон: пояснення уряду

Для перетину кордону, чоловікам необхідно стати учасником академічної мобільності строком на один семестр

Відповідно до нових змін уряду чоловікам, які навчаються, дозволено ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання. Про це повідомляє Telegram-канал «Уряд Online».

Для перетину кордону, чоловікам необхідно:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатись на денній формі;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні:

е-квиток студента;

засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Зокрема в довідці повинні бути вказані:

підстави співробітництва;

строк навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

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