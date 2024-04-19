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Компанія дружини Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Компанія дружини Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф
Фірма дружини Садового має сплатити солідні штрафи протягом трьох місяців
фото з відкритих джерел

«Телерадіокомпанія Люкс» має заплатити майже 5 млн грн за порушення вимог законодавства про рекламу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) виписала два штрафи по 2,4 млн грн приватному акціонерному товариству «Телерадіокомпанія Люкс» (Львів). Відповідні рішення азартного регулятора датовані 18 квітня, повідомляє «Главком».

Як зафіксувала КРАІЛ, львівська компанія порушила вимоги законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема, на відеоекрані, що на фасаді київського будинку (вулиця Хрещатик, 7/11) транслювалася реклама із зображенням азартного бренду.

(для перегляду – натисніть на документ)

Водночас, за законом про рекламу, в Україні заборонено зовнішню рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок.

(для перегляду – натисніть на документ)

Відповідно до рішень КРАІЛ, «Телерадіокомпанія Люкс» має сплатити штрафи протягом трьох місяців. Регулятор також доручив фірмі зупинити розповсюдження азартної реклами на відеоекрані, що на вулиці Хрещатик, 7/11.

За даними аналітичної системи Youcontrol, приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій. Розмір статутного капіталу – 222,5 тис. грн.

До медіахолдингу Садової входять національний новинний Телеканал «24», низка радіостанцій, де загальнонаціональними є «Радіо Максимум» та «Радіо Люкс», а також новинний портал Zaxid.net та iнтернет-портал Футбол24.

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оштрафувала на 2,4 млн грн ТОВ «Чернівецький промінь» (інтернет-ЗМІ) та ТОВ «Фьорст Він».

Іще штраф 2,1 млн грн висить на приватному підприємстві «Всеукраїнська газета «Вісник+К».

Як відомо, в Україні за порушення вимог розповсюдження азартної реклами передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.

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Теги: реклама штраф Андрій Садовий азартні ігри війна

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Компанія дружини мера Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф
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