Чи нападе Росія на Польщу? Міністр оборони зробив заяву

За словами Владислава Косіняка-Камиша, Москва посилює провокації, але ознак підготовки повномасштабної атаки наразі немає

Росія продовжує посилювати диверсійну, провокаційну та інформаційну діяльність проти країн НАТО, однак наразі немає прогнозів щодо її повномасштабного нападу на Польщу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF FM, повідомляє «Главком».

«Все рухається вгору по сходах ескалації, сходинка за сходинкою. Росія ескалює свої дії», – зазначив глава Міноборони.

За його словами, останніми тижнями Росія активізувала провокації. Зокрема, над Балтійським морем було перехоплено три російські літаки, а над територією Румунії збили три безпілотники.

Косіняк-Камиш також нагадав, що російська Держдума два місяці тому змінила законодавство, дозволивши Москві втручатися у випадках, коли, на її думку, порушуються права російських громадян за кордоном. За словами міністра, нині російські інституції вже заявляють про нібито утиски російськомовного населення в країнах Балтії.

Водночас він наголосив, що ознак підготовки Росією повномасштабного вторгнення до Польщі немає.

«Немає жодних прогнозів щодо такої атаки, як повномасштабна війна в Україні», – сказав він.

За оцінкою польського міністра, найбільш імовірними залишаються гібридні загрози. Серед них – використання безпілотників, диверсії, порушення роботи GPS у Балтійському регіоні, пошкодження критичної інфраструктури та вербування агентів для підпалів і встановлення вибухових пристроїв у країнах ЄС.

Окремо Косіняк-Камиш заявив про активі зацію російських «фабрик тролів». На його думку, Москва використовує тему Волинської трагедії для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Також міністр прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про можливе ліцензійне виробництво ракет Patriot. Він висловив припущення, що виробництво таких ракет доцільніше розміщувати на території Польщі, а не безпосередньо в зоні бойових дій в Україні. Польща також претендує на створення сервісного центру систем Patriot у Європі.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявляв, що країна вже перебуває під постійним тиском Росії у кіберпросторі. За його словами, Москва намагалася втрутитися у президентські вибори через кампанії дезінформації та кібератаки на критичну інфраструктуру, зокрема водопровідні підприємства, теплоелектроцентралі й органи державної влади. Також польська влада повідомляла про кібератаку на партію прем'єр-міністра Дональда Туска, сліди якої, за оцінкою Варшави, вели до Росії та Білорусі.