Уряд Польщі розкритикував заяву Навроцького про ядерну програму

Депутат польського Сейму нагадав про міжнародні зобов’язання Польщі, зокрема договори у сфері нерозповсюдження ядерної зброї

У польському уряді відреагували на заяву президента Кароля Навроцького про підтримку розвитку ядерного потенціалу країни, наголосивши, що такі питання належать до компетенції виконавчої влади і не обговорювалися з урядовцями. Як пише «Главком», про це повідомив речник уряду Адам Шлапка, цитує Polsat News.

«Жодних консультацій з цього питання між урядом та президентом чи його колегами не було», – заявив він.

Шлапка підкреслив, що у темі потенційної ядерної програми необхідно дотримуватися розподілу повноважень, адже це прерогатива Ради міністрів.

«Будь-які подібні публічні заяви мають бути дуже обережними, їм має передувати обмірковування», – додав він, нагадавши також про міжнародні зобов’язання Польщі, зокрема договори у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше Навроцький заявив, що є «великим прихильником» розвитку польського ядерного потенціалу. Він зазначив, що країна повинна рухатися в цьому напрямку, дотримуючись міжнародних норм, зважаючи на безпекову ситуацію та війну поруч із польськими кордонами.

Водночас президент визнав, що не знає, чи підтримають такий курс США, враховуючи зобов’язання Варшави за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.