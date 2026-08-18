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Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого показника за час його президентства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого показника за час його президентства
фото: Getty Images

Популярність Трампа цього року зазнала удару після того, як він віддав наказ про ураження Ірану

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними опитування Reuters/Ipsos, лише 33% респондентів, опитаних протягом чотирьох днів, заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, тоді як 64% висловили несхвалення.

Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого показника за час його президентства фото 1

Рейтинг підтримки Трампа знизився з 35% у попередньому опитуванні, завершеному на початку серпня. Нинішній показник є найнижчим за час його другого президентського терміну і дорівнює мінімальному рівню, зафіксованому під час його першого терміну – у грудні 2017 року.

Зазначається, що популярність Трампа цього року зазнала удару після того, як він віддав наказ про ураження Ірану спільно зі своїм союзником – Ізраїлем. Конфлікт, що виник у результаті цього, паралізував п’яту частину світової торгівлі нафтою, що спричинило стрімке зростання цін на бензин, яке тисне на американські домогосподарства, а також на республіканських союзників Трампа, які захищають більшість у Конгресі під час проміжних виборів у листопаді.

Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв стримувати інфляцію та уникати тривалих воєн, спочатку запевняв, що конфлікт з Іраном триватиме кілька тижнів.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, близько 80% американців – у тому числі 87% демократів і 71% республіканців – вважають, що участь США в іранському конфлікті «триватиме тривалий час». Лише 16% опитаних заявили, що конфлікт, ймовірно, закінчиться за кілька тижнів.

Як повідомлялося, країни Перської затоки дедалі більше розчаровуються в політиці адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану. Невдоволення наростає у Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту та Бахрейну – вони занепокоєні тим, що Трамп не здатен забезпечити дипломатичне врегулювання війни з Іраном.

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Теги: США Дональд Трамп

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