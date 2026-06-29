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ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон
У День Конституції України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського національного пантеону
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Представники польського уряду здивовані рішенням президента України

В уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою. Як інформує «Главком», про це повідомило видання Onet із посиланням на неназваного представника польського уряду.

Джерела в уряді зауважили, що знали про наміри створення пантеону, проте все одно здивовані фінальним рішенням Зеленського.

«Ми давно знали, що Зеленський захоче створити пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало», – стверджує джерело.

Крім того, один із членів уряду заявив, що нинішня політика Києва не сприяє тому, щоб польські компанії вели бізнес в Україні.

«Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а виглядає так, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє», – сказав польський урядовець.

Ще один посадовець заявив, що Україна шкодить собі, розпалюючи суперечку з Польщею: «Прем’єр-міністр має побоювання, зокрема, щодо впливу українського сільського господарства на наш ринок, тож тут не може бути жодних неясностей. Але й Україна має пам’ятати, що, розпалюючи суперечку з Польщею, вона завдає шкоди сама собі».

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

Раніше, у квітні 2026 року, президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи зі створення пантеону видатних українців.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Україна

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