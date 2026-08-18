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Білий дім таємно відправив соратника Трампа на переговори з Кремлем – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Білий дім таємно відправив соратника Трампа на переговори з Кремлем – FT
Соратник Трампа Родні Мімс Кук-молодший провів зустріч з росіями щодо України
фото: Financial Times

Вашингтон задіяв нетипового посланця після того, як попередні спроби зрушити переговори щодо завершення війни зайшли у глухий кут

Близький соратник президента США Дональда Трампа Родні Мімс Кук-молодший провів непублічні переговори з представниками Кремля щодо російсько-української війни. Поїздка до Росії стала частиною дипломатичної місії, яку ініціював Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Візит до Росії та зустрічі з представниками Кремля

За даними видання, адміністрація Трампа намагалася знайти новий підхід до російського диктатора Володимира Путіна після того, як попередні миротворчі зусилля не принесли очікуваного результату. У Вашингтоні сподівалися, що залучення нетипових посланців допоможе вийти з дипломатичного глухого кута навколо війни Росії проти України.

Кук-молодший очолює Комісію образотворчих мистецтв США та бере участь у реалізації проєкту розширення Білого дому новою бальною залою.

За інформацією джерел Financial Times, перед поїздкою до Санкт-Петербурга Кук-молодший отримав дипломатичний паспорт та «вичерпні інструктажі». У червні він відвідав Петербурзький міжнародний економічний форум, організований Кремлем. Під час перебування у Росії його супроводжувала дипломатична охорона.

Офіційно поїздку Кук-молодший представляв як культурний візит. Однак під час перебування в Санкт-Петербурзі він провів зустрічі з представниками Кремля.

За даними співрозмовників видання, серед російських посадовців, із якими зустрічався соратник Трампа, був старший помічник Путіна Антон Кобяков. Однією з тем контактів стало питання завершення російсько-української війни.

Сам Кук-молодший не захотів коментувати подробиці зустрічей із російськими посадовцями. Він також не відповів, чи просив його Трамп продовжувати контакти з російською стороною та чи планує він найближчим часом знову відвідати Росію. «Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо», – сказав Кук-молодший.

Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму соратник американського президента також передав Путіну послання від Трампа. Зокрема, під час виступу Кук-молодший передав російському диктатору «щирі вітання від вашого друга, президента Трампа».

У Вашингтоні шукали нові канали для переговорів

Поїздка Кук-молодшого стала першим відвідуванням Петербурзького міжнародного економічного форуму американським посадовцем із 2018 року. Раніше США бойкотували захід, а після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну американські представники участі у форумі не брали.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо у червні заявляв, що йому не було відомо про американську делегацію, яка відвідала форум у Санкт-Петербурзі. За даними Financial Times, Білий дім розглядав залучення таких нетипових посередників як один зі способів відновити рух у переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, 3 червня у Санкт-Петербурзі відбувся Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії позиціонують як аналог Давоського форуму. Напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа.

Попри війну проти України, західні санкції та економічні проблеми, Кремль намагався використати форум для демонстрації збереження міжнародних контактів та можливостей для співпраці з іноземним бізнесом.

Теги: переговори США росія

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