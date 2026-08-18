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Зять Трампа і Нетаньягу погодили деталі мирної угоди щодо Гази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зять Трампа і Нетаньягу погодили деталі мирної угоди щодо Гази
Кушнер і Нетаньягу домовилися, що передислокація Збройних сил Ізраїлю з Гази не відбуватиметься, доки ХАМАС не буде повністю роззброєний
фото: ANHA

Кушнер зустрівся з Нетаньягу в Єрусалимі

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, що ізраїльська армія не буде змушена вивести війська з Гази доти, доки ХАМАС не роззброїться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Кушнер зустрівся з Нетаньягу в Єрусалимі в понеділок, на наступний день після переговорів із лідером ХАМАС в Єгипті. США та Ізраїль домовилися, що передислокація Збройних сил Ізраїлю з Гази не відбуватиметься, доки ХАМАС не буде повністю роззброєний, а вся Газа не буде демілітаризована.

Зазначається, що ці умови, ймовірно, будуть відхилені рухом ХАМАС, який наполягає на тому, щоб Ізраїль вивів свої війська з Гази, перш ніж він здасть свою зброю. Роззброєння передбачатиме повне виведення з експлуатації як легкої, так і важкої зброї в Газі, а також ліквідацію тунелів ХАМАС.

«Ця безвихідна ситуація підкреслює, наскільки складно буде Кушнеру та «Раді миру» Трампа доопрацювати угоду щодо Гази, і ще більше послаблює оптимізм щодо миру, попри те, що наприкінці липня президент Дональд Трамп оголосив, що рада досягла угоди про роззброєння ХАМАС», – пише видання.

Напередодні відхилення прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу мирного плану із 15 пунктів щодо Гази викликало занепокоєння серед дипломатів та союзників США. Представники дипломатичних кіл зазначають, що Вашингтону бракує важелів впливу на Ізраїль, що створює ризики для стабільності всього регіону.

До слова, нещодавно спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрівся з лідером угруповання ХАМАС Халілом аль-Хаєю в Єгипті.

Теги: Беньямін Нетаньягу Джаред Кушнер США Ізраїль сектор Гази

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Політика

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