Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів

Як зазначає Ощадбанк, майже місяць слідчі органи не надали відповіді на численні запити щодо правових підстав вилучення майна

Ощадбанк прокоментував заяву угорського Національного податкового та митного управління (NAV) щодо розслідування вилучення коштів і цінностей, заявивши, що оприлюднене відео є сфальсифікованим, а правових підстав для утримання майна співробітників банку немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«У своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу. Це повністю відповідає законній діяльності Ощадбанку щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія)», – йдеться у повідомленні.

За даними NAV, затримані громадяни України проходять у справі як свідки. Водночас, як зазначає Ощадбанк, майже місяць слідчі органи не надали відповіді на численні запити щодо правових підстав вилучення майна, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також доступу до інформації з нього.

Ощадбанк заявив, що вилучення пристрою та подальше використання його вмісту є протиправним, а публікація відео – незаконною. За оцінкою банку, запис було сфальсифіковано.

«Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу «корупційні гроші». Саме на цій спеціально доданій фразі й грунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку», – наголошує банк.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

До слова, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому.

Зокрема, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила «нові докази» у справі захоплення інкасаторських авто Ощадбанку.