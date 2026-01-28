Головна Світ Політика
Словаччина відхилила запрошення Трампа до Ради миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава словацького уряду каже, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які «не знає всього достеменно»
фото: AP

Фіцо заявив, що Словаччина не бачить сенсу у створенні нових інституцій, які дублюють функції ООН

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави словацького уряду.

За словами Фіцо, Словаччина не бачить сенсу у створенні нових інституцій, які дублюють функції Організації Об'єднаних Націй. Він підкреслив, що країна зосереджена на отриманні статусу непостійного члена Ради безпеки ООН.

«Словаччина має величезний інтерес стати непостійним членом Ради безпеки ООН у 2028–2029 роках. І під час усіх наших візитів ми просимо партнерів підтримати наше членство в Раді безпеки», – заявив він.

Фіцо також дав зрозуміти, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які «не знає всього достеменно». «Уряд Словацької Республіки ніколи не витрачатиме жодних членських внесків на вступ до подібної інституції. Якщо існує ідея, про яку ми теж поки мало знаємо, що потрібно заплатити якийсь мільярд євро чи мільярд доларів – заздалегідь кажу: ні. Це просто неможливо», – пояснив Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що вимушена офіційно відхилити пропозицію США.

«Кажу зараз від себе: я вважаю, що Словацька Республіка з великою вдячністю має відхилити це запрошення, щоб ми більше не витрачали на це час. Попри це, Словаччина належатиме до країн, які завжди закликали і закликатимуть до миру. Ви знаєте, що і у випадку Гази, і у випадку України, і у випадку інших країн ми кажемо: мирне рішення, мирне рішення і ще раз мирне рішення», – заявив глава уряду Словаччини.

До слова, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Теги: Дональд Трамп Словаччина Роберт Фіцо

