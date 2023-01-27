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Чи відвідає Байден Україну? У Білому домі зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи відвідає Байден Україну? У Білому домі зробили заяву
Сполучені Штати постійно спілкуються з українською стороною про актуальні потреби ЗСУ
фотоз відкритих джерел

Байден перебуває у «тісному контакті» з президентом Зеленським, і вони спілкуються «достатньо часто»

Президент США Джо Байден має бажання відвідати Україну, однак на даний момент такий візит не на часі. Про це зазначив кординатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

«Президент, безумовно, у відповідний час захоче це зробити. Але зараз не той момент», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що Джо Байден перебуває у «тісному контакті» з президентом Зеленським, і вони спілкуються «достатньо часто». «Знову ж, ми зосереджені на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням», – додав Кірбі.

У відповідь на запитання, коли Україна зможе отримати американські танки Abrams, і чи відбудеться це до кінця нинішнього року, представник Білого дому зауважив, що не хотів би робити конкретних прогнозів. Він додав, що на це знадобиться «багато місяців». Найголовніше, за його словами, що німецькі танки Leopard прибудуть в Україну вже ближчим часом.

Кірбі також прокоментував запит України щодо поставок винищувачів.  «У мене немає жодних анонсів, або чогось, про що можна сказати конкретно стосовно майбутніх пакетів», – зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що Сполучені Штати постійно спілкуються з українською стороною про актуальні потреби ЗСУ. У цьому контексті він підкреслив, що США разом із союзниками прагнуть зробити все можливе, аби забезпечити Україну всім необхідним.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

Теги: Джозеф Байден США

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