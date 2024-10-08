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Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%
Президент Тунісу Каїс Сайєд (у центрі) святкує з прихильниками в столиці Тунісу після переобрання
фото: прес-служба президента Тунісу

Президент Тунісу Каїс Сайєд отримав 90,7% голосів на виборах при явці лише 27,7% після затримання суперника Аячі Заммеля

 

Президент Тунісу Каїс Сайєд забезпечив собі другий п’ятирічний термін із переконливою перемогою, хоча явка на виборах була однією з найнижчих в історії північноафриканської країни.

Як повідомляє The Guardian, Каїс Саїд був переобраний на посаду президента Тунісу. За чинного главу арабської держави у північній Африці віддали голоси 90,7% тих, хто взяв участь у голосуванні при явці, яка становила лише 27,7% після затримання суперника Аячі Заммеля. 

На другому місці опинився затриманий Аячі Заммел, який отримав 7,4% голосів за тиждень після того, як був ув'язнений на 12 років за нібито фальсифікацію документів під час підготовки до виборів. Також у бюлетені був колишній депутат Зухайр Магзауї, союзник Саїда,. Незалежний вищий орган з питань виборів (ISIE) дискваліфікував понад десяток кандидатів перед виборами, залишивши тріо боротися на виборах.

Політику, якого звинувачують у диктаторському методі правління, простояли усього двоє суперників. Понад десяток інших кандидатів були так чи інакше усунені від участі в перегонах через суди, що лише посилює невдоволення правозахисників.

Громадяни країни продемонстрували слабку зацікавленість у виборах: явка склала лише 27,7%, що є рекордно низьким показником. 

Саїд заявив, що його перемога – це «продовження революції», і він має намір «очистити країну від корупціонерів та зрадників». У 2021 році глава держави розпустив парламент, звільнив прем'єр-міністра та надав собі надзвичайні повноваження. 

Саїд прийшов до влади в 2019 році на других виборах після протестів арабської весни, які призвели до усунення колишнього лідера Бен Алі, який був при владі більше двох десятиліть. Відтоді чинний президент призупинив роботу парламенту та підтримав референдум, який два роки тому надав йому широкі повноваження.

Кілька дисидентів і опозиційних діячів, включаючи колишнього депутата Саїда Ферджані, були затримані та залишаються в полоні з обмеженим доступом до членів родини та юридичного представництва.

У 2023 році коментарі Саїда щодо чорних іммігрантів без документів потрапили в заголовки світових газет і викликали критику міжнародної спільноти. Він недбало відкинув це, сказавши, що у нього є родичі, які «одружені з африканцями», і тому він не може бути расистом.

Нагадаємо, виборчі дільниці у містах Тунісу відкрились о 8 ранку 6 жовтня.  За даними ISIE, приблизно 9,7 мільйона виборців планують взяти участь у голосуванні. Однак, високий рівень впевненості в перемозі чинного президента Каїса Саїда, який балотується на другий термін, а також ув'язнення кількох опозиційних кандидатів та економічний спад в країні, призвели до того, що багато виборців не бажають відвідувати виборчі дільниці.

Теги: вибори Туніс

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