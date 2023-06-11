ЄС може надати Тунісу понад €1 мільярд допомоги для скорочення міграції

Країни ЄС минулого тижня уклали історичну міграційну угоду, яка може змінити процедуру обробки шукачів притулку

Євросоюз готовий надати Тунісу допомогу на загальну суму понад 1 мільярд євро в обмін на поліпшення прикордонного контролю та заходи проти контрабанди людей. Про це повідомляє Politico.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий надати Тунісу допомогу на загальну суму понад 1 мільярд євро в обмін на поліпшення прикордонного контролю та заходи проти контрабанди людей, «щойно буде укладено необхідну угоду».

Єврокомісія розглядає можливість надання макрофінансової допомоги в розмірі до 900 млн євро, і «як негайний крок ми могли б надати до 150 млн євро бюджетної підтримки просто зараз», сказала фон дер Ляєн в неділю на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте під час візиту до Тунісу.

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Після зустрічі з президентом Тунісу Каїсом Сайєдом у столиці країни фон дер Ляєн оголосила, що вони разом працюватимуть над «усеосяжним пакетом із п’яти стовпів», що включає «збільшення торгівлі та інвестицій» та «взаємовигідну енергетичну співпрацю».

За словами фон дер Ляєн, ЄС також готовий надати Тунісу 100 мільйонів євро на управління кордоном, пошукові та рятувальні роботи, заходи з боротьби з контрабандою та інші ініціативи для розв'язання проблеми міграції.

Напередодні зустрічі, відвідавши портове місто Сфакс, головний пункт відправлення для мігрантів, які прагнуть дістатися Італії на човнах, Сайєд сказав, що його країна не погодиться стати прикордонником для інших країн.

Італія вже давно хотіла мати більше варіантів, куди вона може відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, але інші країни заперечували, стверджуючи, що ЄС не може відправляти людей до країн, які не повною мірою поважають права людини.

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Країни ЄС минулого тижня досягли історичної міграційної угоди, яка може змінити спосіб обробки та переміщення шукачів притулку на континенті. Угода встановлює баланс між прикордонними країнами ЄС, які хочуть отримати більше допомоги в роботі з шукачами притулку, і тими внутрішніми країнами, які стверджують, що занадто багато мігрантів прибувають і переміщуються без дозволу в межах ЄС.