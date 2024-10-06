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В Тунісі проходять вибори президента

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Тунісі проходять вибори президента
Президентські вибори у Тунісі в самому розпалі
Фото з відкритих джерел

В неділю, 6 жовтня у Тунісі проводять чергові вибори президента країни

Виборчі дільниці у містах Тунісу відкрились о 8 ранку, а закриються за місцевим регламентом о 18:00. Попередні результати мають бути оголошені не пізніше середи, але можуть бути відомі й раніше, поінформувала виборча комісія ISIE. Про це повідомляє Al Jazeera. 

За даними ISIE, приблизно 9,7 мільйона виборців планують взяти участь у голосуванні. Однак, високий рівень впевненості в перемозі чинного президента Каїса Саїда, який балотується на другий термін, а також ув'язнення кількох опозиційних кандидатів та економічний спад в країні, призвели до того, що багато виборців не бажають відвідувати виборчі дільниці.

66-річний Саїд має двох опонентів: колишнього союзника Чааба Зухаїра Магзауї та Аячі Заммеля, який вже засуджений до 12 років ув'язнення з 1 жовтня. Протягом останнього року лідери основних опозиційних партій також були заарештовані з різних причин, а іншим кандидатам було заборонено брати участь у виборах .

Напередодні голосування не відбулося жодних передвиборчих мітингів чи публічних дебатів, а майже всі агітаційні матеріали в місті містили зображення Саїда .

Після того, як Саїд узяв під контроль уряд у 2021 році та розпустив парламент, обраний у 2019 році, в Тунісі почалися репресії проти інакодумців. Багато критиків його політики з різних політичних сил опинилися за ґратами.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, в Тунісі більше 170 осіб утримуються під вартою з політичних причин.

Нагадаємо, раніше внаслідок аварії човна з мігрантами поблизу узбережжя Тунісу загинула щонайменше 21 особа. Ще 50 пасажирів, які перебували на судні та намагалися переправитися Середземним морем до Європи, були врятовані.

До слова, туристи, що мандрують до Тунісу  зобов'язані провести на карантині принаймні 48 годин, а не сім діб, як це було раніше. Це випливає з правил міністерства туризму, які почали діяти з 8 березня. 

Президентські вибори у США традиційно в епіцентрі уваги букмекерів. «Главком» проаналізував сайти кількох провідних букмекерських контор світу (William Hill, Betway, Bet365, SkyBet), які оцінили шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.

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Теги: вибори Туніс президент

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