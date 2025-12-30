Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні

Президент зробив заяву про розміщення військ США в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками «коаліції рішучих». Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки», – сказав президент про можливість розміщення американських військових в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні. Він наголосив на вирішальному значенні американської військової допомоги, зокрема в сфері протиповітряної оборони.

Зеленський також повідомив, що українська армія активно використовує американську зброю: «Ми використовуємо деяку зброю, яку купуємо в Америці, деякі снаряди, артилерію тощо у американців. Без цього ми не можемо перемогти».

До слова, розроблений у Конгресі проєкт бюджету американського військового відомства передбачає заборону скорочення чисельності дислокованих у Європі американських військ до значення менше ніж 76 тис. осіб більш ніж на 45 днів.