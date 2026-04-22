Трамп назвав умову, яка змусить Іран укласти мирну угоду

Ростислав Вонс
Глава Білого дому вважає, що в разі розблокування Ормузької протоки угоди з Тегераном не буде
фото: Getty Images

За словами американського лідера, Іран зацікавлений у тому, щоб Ормузька протока залишалася відкритою

Сполучені Штати не розблоковуватимуть Ормузьку протоку, адже без цієї блокади досягти угоди з Іраном буде неможливо. Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

Трамп заявив, що насправді Іран зацікавлений у тому, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, адже через її закриття країна втрачає $500 млн на день. За його словами, саме США «повністю заблокували» протоку, а іранські посадовці показово виступають за її закриття, щоб «зберегти обличчя».

Американський лідер додав, що чотири дні тому до нього звернулися з інформацією, що Іран хоче негайно відкрити Ормузьку протоку. Проте, якщо США погодяться на це, угоди з Тегераном не буде.

«Якщо ми це зробимо, з Іраном ніколи не буде угоди – хіба що ми знищимо решту їхньої країни разом з її лідерами», – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

До слова, Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці.

