Чому Трамп одержимий захопленням Гренландії: аналіз CNN

Анексія Гренландії зробила б США найбільшою країною світу за площею, забезпечивши Трампу історичне досягнення

Прагнення Дональда Трампа отримати повний контроль над Гренландією перетворилося з ідеї часів його першого терміну на головну зовнішньополітичну фіксацію, що спровокувала найглибшу кризу у відносинах США та Європи. Попри те, що Данія та лідери НАТО висловлюють готовність до розширення військової присутності США на острові, Трамп категорично наполягає саме на «праві власності», відкидаючи формат оренди баз чи партнерства. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Одним із головних стимулів для президента стала нещодавня успішна операція із захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Цей успіх утвердив у свідомості Трампа концепцію американської гегемонії у Західній півкулі, частиною якої він вважає і Гренландію. В межах так званої «доктрини Донро» президент прагне убезпечити Арктику від впливу Росії та Китаю, а також перетворити острів на ключовий елемент своєї космічної системи ППО «Золотий купол». При цьому Трампа особливо приваблює масштаб потенційного придбання: анексія Гренландії зробила б США найбільшою країною світу за площею, забезпечивши йому історичне досягнення, що перевершує здобутки будь-якого з попередників.

Реакція Білого дому на опір європейських союзників стає дедалі жорсткішою. Трамп уже оголосив про намір запровадити прогресуючі тарифи (від 10% до 25%) на товари з Данії, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн НАТО, якщо вони перешкоджатимуть угоді. У команді президента панує риторика «права сили», а радники, такі як Стівен Міллер, публічно заявляють про право США на захоплення території. Навіть натяки на можливість використання військових засобів більше не виключаються адміністрацією.

Водночас європейські лідери та генсек НАТО Марк Рютте намагаються знайти компроміс, який дозволив би Трампу оголосити про перемогу без повної анексії. Обговорюється можливість перегляду оборонних угод 1951 року з наданням США ексклюзивних гарантій щодо заборони китайських інвестицій на острові. Проте сам Трамп залишається непохитним, стверджуючи, що лише повне володіння територією забезпечить національну безпеку Сполучених Штатів і дозволить ефективно протидіяти сучасним загрозам в Арктиці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Європі слід зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Сполученим Штатам для «забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз».

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів.

За даними FT, ще напередодні форуму європейські столиці планували використати Давос як майданчик для переконання Трампа дати чіткі безпекові гарантії Україні після завершення війни. Однак різке загострення навколо Гренландії фактично зірвало ці плани.