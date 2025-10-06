Китайські супутники над Україною під час атаки РФ: Кремль зробив заяву

Пєсков: Ми маємо власні можливості

Кремль відреагував на інформації про те, що Китай надає Росії розвідувальні дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито має власні можливості для забезпечення всіх своїх потреб на полі бою. Так він прокоментував заяву про те, що Китай надає розвіддані, аби Москва могла ефективніше завдавати ракетних ударів по Україні.

«Ми маємо власні можливості, в тому числі космічні, для виконання всіх завдань, які ставить перед нами спеціальна військова операція», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, українська Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів.

Над Львовом 5 жовтня було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони пролетіли загалом дев'ять разів над західними областями з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Водночас офіційний Пекін запевняє, що супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак у виданні «Мілітарний» припускають, що насправді це військові розвідувальні супутники.