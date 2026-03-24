«Нафтогаз» повідомив, скільки газу закупив у США з початку минулого року

Україна веде переговори про збільшення закупівель американського скрапленого газу

З 2025 року «Нафтогаз» придбав близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу. Наразі триває робота над збільшення закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Сергія Корецького.

Корецький повідомив, що керівництво «Нафтогазу» зустрілося із делегацією Міністерства фінансів США та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) за участю тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

«Детально обговорили можливості розширення фінансових інструментів для збільшення закупівель американського LNG та обладнання. Розширення таких механізмів є вкрай важливим для забезпечення енергетичної безпеки не лише України, а й усього регіону Східної Європи», – каже він.

Голова правління «Нафтогазу» поінформував партнерів про поточну ситуацію з газозабезпеченням, стан інфраструктури після обстрілів та комплекс заходів, які компанія вживає для підготовки до наступного опалювального сезону. Окремо сторони обговорили залучення американських компаній для спільної розробки газових родовищ в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала першу цьогоріч партію американського скрапленого природного газу із Польщі. Обсяг поставки становили майже 100 млн куб. м. Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця.

До слова, світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Раніше ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу.