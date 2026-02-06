Головна Світ Політика
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа активно реалізує стратегію витіснення геополітичних конкурентів з Латинської Америки

Відносини між Пекіном та Панамою опинилися на межі серйозної кризи після рішення Верховного суду країни, яке позбавляє гонконгську компанію CK Hutchison права керувати стратегічними портами. Китайська влада виступила з різкою критикою, заявивши, що Панама заплатить «високу політичну та економічну ціну», якщо не перегляне своє рішення, яке Пекін вважає результатом тиску США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Ситуація навколо Панамського каналу стала центральною точкою протистояння між Вашингтоном та Пекіном у Західній півкулі. Адміністрація Дональда Трампа активно реалізує стратегію витіснення геополітичних конкурентів з регіону. На думку американських аналітиків, судове рішення в Панамі підтверджує ефективність політики «постійного тиску», яку проводить Білий дім.

Пекін назвав дії панамського суду «співучастю у злі» та звинуватив США в «гегемонному цькуванні». Офіційний Китай наголошує, що має достатньо ресурсів для захисту своїх підприємств за кордоном. Раніше під тиском Вашингтона Панама вже відмовилася від участі в глобальній ініціативі «Один пояс, один шлях», що стало суттєвим ударом по амбіціях лідера КНР Сі Цзіньпіна в Латинській Америці.

Можливі наслідки для Панами:

  • Китай є одним із найбільших торговельних партнерів країни, тому економічні санкції можуть бути болючими;
  • Пекін може використовувати досвід обмеження туризму або блокування імпорту товарів, як це було у випадках з Японією та Австралією;
  • експерти прогнозують, що китайські держкорпорації стануть обережнішими з інвестиціями в стратегічні об'єкти поблизу США.

Для Пекіна цей конфлікт створює складний виклик. З одного боку, Китай прагне стабільності перед імовірним візитом Трампа навесні. З іншого – надмірно жорсткі контрзаходи проти Панами можуть зашкодити іміджу КНР як «альтернативного лідера» для країн, що розвиваються. Водночас у Вашингтоні цей кейс сприймають як сигнал до подальшого витіснення іноземного впливу з критично важливої інфраструктури регіону.

Раніше Китай виступив із різкою критикою на адресу Сполучених Штатів, заперечуючи твердження Вашингтона про нібито наявну загрозу з боку КНР для Гренландії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні закликав американську сторону припинити маніпуляції терміном «китайська загроза» задля досягнення власних егоїстичних цілей. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Теги: Китай Сі Цзіньпін Дональд Трамп США

