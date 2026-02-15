Головна Світ Політика
Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння – Politico

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння – Politico
Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі
фото: Politico/Stefan Rousseau

ЄС обговорює власне стримування на тлі політики Трампа

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо 5-ї статті Статуту НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили Politico, що, хоча вони як і раніше розглядають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування, тепер вони готові обговорювати роль самої Європи.

Це надало нового імпульсу дебатам, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск з метою розпочати серйозну розмову про ядерну зброю в Європі є відповіддю на похитну впевненість у тому, що США відіб'ють напад Росії.

Ці сумніви не розвіялися навіть після промови держсекретаря США Марко Рубіо, яка була витримана у відносно примирливому тоні.

Заступник міністра оборони Естонії Туулі Дунетон заявила, що її країна не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії.

«Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами», сказала вона, підкресливши при цьому, що США, як і раніше, «прихильні забезпеченню ядерного стримування для країн-союзників».

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня підтримала цю думку.

«Ядерне стримування може дати нам нові можливості. Чому б і ні?», – сказала вона, попередивши, що будь-які кроки повинні відповідати «міжнародним зобов'язанням».

Трамп ставив під сумнів 5-ту статтю Статуту НАТО про колективну оборону, висміював внесок союзників у війну в Афганістані під керівництвом США і неодноразово закликав анексувати Гренландію, що належить Данії (члену НАТО). Повідомляється, що це змушує Європу шукати те, що чиновники називають ще одним шаром «страховки» від Москви.

Видання зазначає, що на практиці це означає звернення до Франції та Великої Британії - єдиних ядерних держав Європи. На відміну від Лондона, Париж не входить до Групи ядерного планування НАТО, яка обговорює застосування ядерної сили в рамках альянсу. Президенти Франції неодноразово підкреслювали, що національні інтереси Франції мають європейський вимір, але наполягали на тому, що будь-яке рішення про запуск приймається виключно Парижем.

І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон торкнулися теми європейського ядерного стримування у своїх промовах у Мюнхені.

Але не всі згодні з цим курсом. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що Європа повинна стати сильнішою, щоб стримувати Росію, але заявив, що ядерне переозброєння - це неправильний шлях.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що Америка не прибирає свою ядерну парасольку з континенту, хоча Вашингтон хоче, щоб Європа активізувалася і робила більше для звичайної оборони.

Нагадаємо, аналізуючи виступ держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції 2026 року, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон застерігає європейських лідерів від надмірного оптимізму, пише «Главком».

Хоча форма виступу Рубіо була значно м’якшою за агресивну риторику Джей Ді Венса минулого року, зміст залишився ідентичним: адміністрація Трампа розглядає Європу як простір слабкості та вимагає її повної перебудови за лекалами MAGA.

