Головний кореспондент з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш вважає, що заява президента США Дональда Трампа про повернення кордонів 1991 року фактично прирікає Україну на нескінченну війну

Президент США Дональд Трамп знову змінив свою позицію щодо війни в Україні, і це може становити приховану загрозу, попри зовнішню підтримку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зараз Трамп виступає за те, щоб війна тривала доти, доки Україна не поверне свої кордони 1991 року. Це здається позитивною заявою, але аналітики вказують на її нереалістичність. На відміну від попередніх вимог до України піти на територіальні поступки, тепер її заохочують до неможливого, адже навіть масштабний контрнаступ влітку 2023 року не приніс бажаного результату. Жоден з цих варіантів не зміцнює позицію України чи її президента Володимира Зеленського.

Крім того, CNN зазначає, що Трамп недооцінює стійкість Росії. Хоча українські атаки завдають економічної шкоди, Кремль може ігнорувати цей біль, оскільки суспільство готове терпіти значні втрати, а Китай, імовірно, надасть фінансову підтримку.

У матеріалі CNN також привертає увагу допис Трампа від 23 вересня, де він говорить про НАТО як про сторонній альянс, що може купувати зброю у США. Видання трактує його слова «Я бажаю обом країнам всього найкращого» як ставлення до війни як до чогось, що залежить від удачі, а не від чіткої політики.

На думку головного кореспондента з питань міжнародної безпеки Ніка Патона Волша, для повернення територій Україні потрібні значні фінансові та людські ресурси, а також одночасний колапс Росії. Відтак, заява Трампа про повернення кордонів 1991 року фактично прирікає Україну на нескінченну війну. Політика Трампа, як і раніше, коливається між підтримкою союзників та незрозумілою симпатією до Володимира Путіна, якому він досі довіряє.

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.