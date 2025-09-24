Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі
Лавров та Рубіо провели зустріч на полях Генасамблеї ООН
фото: reuters

Лавров зустрівся із держсекретарем США

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із держсекретарем США Рубіо на полях Генасамблеї ООН. Переговори розпочалися без вступних слів для преси та продовжились у закритому форматі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Сергій Лавров ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров нафантазував умови, на яких має існувати Україна
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України
25 серпня, 05:36
Рубіо вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю»
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
30 серпня, 02:19
Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас
США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина
31 серпня, 05:54
Al Haq – неурядова правозахисна організація, відслідковує та документує порушення прав людини, вчинені сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
5 вересня, 06:45
Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Джон Болтон: «Казати, що ми будемо чекати на європейців – це те саме, що очікувати на Годо»
Ексрадник Трампа розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти РФ
Сьогодні, 11:54
Анналена Бербок звернулася до Трампа
Голова Генасамблеї ООН відповіла на зауваження Трампа щодо телесуфлерів
Вчора, 19:22
Навроцький отримав від помічника упаковку зі снюсом
Навроцький зробив дивний жест під час Генасамблеї ООН (відео)
Вчора, 19:45
У серпні Зеленський передав Трампу лист для першої леді США від першої леді України
Генасамблея ООН. Олена Зеленська та Меланія Трамп мали двосторонню зустріч
Сьогодні, 15:11

Політика

Bloomberg пояснив, чому Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО
Bloomberg пояснив, чому Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО
Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення територій – CNN
Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення територій – CNN
Зеленський прокоментував удари ЗСУ по окупантах у Криму
Зеленський прокоментував удари ЗСУ по окупантах у Криму
Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі
Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня
Саміт міжнародної Кримської платформи на полях Генасамблеї ООН: трансляція
Саміт міжнародної Кримської платформи на полях Генасамблеї ООН: трансляція

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua