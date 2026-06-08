Латвія знову передає Україні конфісковані авто – серед них Mercedes і BMW

Державне агентство забезпечення Латвії: автомобілі призначені для армії, Нацгвардії та лікарні на Харківщині

Латвія передає Україні нову партію конфіскованих автомобілів – цього разу 17 машин, вилучених у нетверезих водіїв. Серед них є автівки бізнес-класу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Хто отримає автомобілі

Транспортні засоби призначені для:

підрозділів армії Міністерства оборони України

підрозділів Національної гвардії України

Малинівської військової адміністрації Харківської області

військової адміністрації Прилуцького району Чернігівської області

Борівської центральної лікарні

Які саме автомобілі передають

Машини виготовлені в період з 2004 по 2015 рік. Серед них – Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 року та два BMW 525 2004 року. Остаточне рішення про передачу ухвалює латвійський уряд.

Як працює ця програма

З початку повномасштабної війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв та вилучені за іншими кримінальними справами. У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення, які дозволяють безоплатно передавати такі машини для потреб України під час війни.

Нагадаємо, «Главком» писав, що від початку програми Латвія передала Україні вже 612 автомобілів на суму €2,25 млн – у 2023 році було відправлено 271 авто вартістю майже €1 млн.