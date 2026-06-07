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Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю
На вулицях Ірану люди святкували удари по Ізраїлю
скрін з відео

Бен-Ґвір: цієї ночі Тегеран має горіти

Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю — у відповідь на ізраїльські удари по штаб-квартирах «Хезболли» у Бейруті. Системи ППО перехопили частину ракет, проте пуски тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel та Clash Report.

Як розгорталися події

Вранці 7 червня «Хезболла» обстріляла північ Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах угруповання в районі Дахія – південному передмісті Бейрута, яке є оплотом «Хезболли». Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац підтвердили удари спільною заявою.

Після цього Іран запустив балістичні ракети по півночі Ізраїлю – вперше з квітня, коли між країнами діяло перемир'я. По всьому північному регіону залунали сирени. ЦАХАЛ перехопив щонайменше дві ракети, але незабаром зафіксував нові пуски.

Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю фото 1

Реакція сторін

Ізраїль пообіцяв відповісти. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір заявив, що цієї ночі «Тегеран має горіти». Ізраїльський 14-й канал із посиланням на чиновника повідомив, що удар у відповідь готується.

Іранські офіційні особи пояснили атаку діями Ізраїлю в Лівані. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер написав, що Ізраїль «втретє підпалив стіл переговорів» своїми бомбардуваннями Лівану в момент, коли посередник перебував у Тегерані.

«З тими, хто порушує домовленості, ми говоримо мовою сили. Вісь спротиву є єдиним цілим, і за цю агресію вони заплатять високу й болісну ціну», – заявив Мохбер.

Схожу позицію висловив секретар Ради з доцільності рішень Ірану Мохсен Резаї. За його словами, Іран неодноразово попереджав, що не терпітиме порушень перемир'я та агресії проти Лівану.

«Цієї ночі агресори отримали відповідь. Це попередження: припиніть своє беззаконня – кожна нова дія обійдеться дорожче і боляче», – заявив Резаї.

На вулицях Ірану люди святкують удари по Ізраїлю. Завтра школи по всьому Ізраїлю не працюватимуть.

Що стоїть за загостренням

Удари по Бейруту похитнули переговори між США та Іраном. Іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран призупинив перемовини ще 1 червня – на знак протесту проти дій Ізраїлю в Лівані. Перемовини велися за посередництва третіх сторін із метою вийти з конфлікту, що почався після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого 2026 року.

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» писав, що Іран після перемир'я стрімко відновив підземні ракетні бази – із 69 тунельних входів, які США та Ізраїль вивели з ладу, Тегеран уже розчистив 50.

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Теги: Іран системи ППО Хезболла відео переговори радник Беньямін Нетаньягу Ізраїль міністр балістичні ракети

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