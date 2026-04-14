Іран вимагає від п’яти арабських країн компенсації за війну США та Ізраїлю

Іранський дипломат закликав союзників США «припинити свої дії, що суперечать міжнародному праву»

Іран заявив, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Йорданія повинні виплатити Тегерану «компенсацію за весь завданий матеріальний та моральний збиток». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист посла Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, з яким ознайомилося агентство AFP.

Іранський дипломат закликав країни Близького Сходу, на території яких розташовані американські військові бази, «припинити свої дії, що суперечать міжнародному праву». Крім того, він засудив блокаду своїх портів з боку США як «грубе порушення» свого суверенітету.

«Введення морської блокади є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран. Незаконна блокада також є серйозним порушенням основних принципів міжнародного морського права», – стверджує посол.

Протока, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти та газу, стала ключовим місцем напруги, оскільки США та Іран намагаються здобути перевагу один над одним під час переговорів. Іравані заявив, що «незаконна» блокада «становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці й, очевидно, посилює ризик ескалації конфлікту в регіоні, який і без того перебуває у вкрай нестабільному стані».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Як повідомлялось, США під час попередніх переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей. Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

До слова, Пакистан запропонував провести другий раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді найближчими днями.