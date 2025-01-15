Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа
Маск, Безос та Цукерберг сидітимуть разом із іншими відомими гостями на інавгурації
фото із відкритих джерел

NBC News: в інавгурації Трампа візьмуть участь Цукерберг, Маск та Безос

Засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише NBC News.

«Також на церемонію запрошено деяких посадових осіб та кандидатів в адміністрацію Трампа. На церемонії їм буде відведено чільне місце, вони сидітимуть на платформі разом з іншими почесними гостями, включаючи кандидатів до кабінету Трампа та обраних посадових осіб», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Комітет із інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду. Команді республіканця вдалося зібрати понад $170 млн.

Восени Bloomberg Billionaires Index показав, що статки Цукерберга досягли $206 млрд, це сталося через рекордне зростання акцій його компанії, які піднялися до $582,77 за штуку після публікації позитивного фінансового звіту. Статки Безоса на сьогодні оцінюються в $205 млрд. Маск третій рік поспіль незмінно займає перше місце серед найбагатших людей світу, і ось-ось має отримати  кабінет у комплексі Білого дому.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошують

Читайте також:

Теги: політика США Марк Цукерберг Джефф Безос Ілон Маск Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через побоювання росту світових цін на нафту, США довгий час не застосовували санкції проти тіньового флоту танкерів
Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ
Вчора, 12:07
Як Китай використовує Росію у протистоянні з США
Як Китай використовує Росію у протистоянні з США
16 грудня, 2024, 15:13
Трамп озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok
Трамп зробив заяву щодо заборони TikTok у США
23 грудня, 2024, 18:43
Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію
Порятунок TikTok. Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону платформи
28 грудня, 2024, 13:18
Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну, повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
31 грудня, 2024, 20:10
Зловмисники отримали доступ до деяких документів Мінфіну США
Мінфін США заявив про кібератаку з боку Китаю
1 сiчня, 00:38
Маск зробив нову скандальну заяву
Ілон Маск закликав Велику Британію провести нові вибори
2 сiчня, 21:10
Каліфорнійський серфер, можливо, увійшов в історію завдяки хвилі
Серфер із США підкорив гіганську 32-метрову хвилю
3 сiчня, 14:27
Іранська армія готується до викликів з боку США
Іран подвоїв кількість військових навчань перед президентством Трампа
7 сiчня, 09:11

Політика

Зеленський 15 січня приїде до Варшави
Зеленський 15 січня приїде до Варшави
Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа
Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа
Розсекречені документи MI5: радник Єлизавети II був радянським шпигуном
Розсекречені документи MI5: радник Єлизавети II був радянським шпигуном
ЄC планує запровадити обмеження на СПГ та алюміній з Росії – Bloomberg
ЄC планує запровадити обмеження на СПГ та алюміній з Росії – Bloomberg
Вірменія та США підписали угоду про стратегічне партнерство
Вірменія та США підписали угоду про стратегічне партнерство
Міноборони РФ опублікувало статтю з пропозицією ввести нагороди за зразком вермахту
Міноборони РФ опублікувало статтю з пропозицією ввести нагороди за зразком вермахту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
12K
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
11K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
8679
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7899
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua