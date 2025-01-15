Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа

NBC News: в інавгурації Трампа візьмуть участь Цукерберг, Маск та Безос

Засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише NBC News.

«Також на церемонію запрошено деяких посадових осіб та кандидатів в адміністрацію Трампа. На церемонії їм буде відведено чільне місце, вони сидітимуть на платформі разом з іншими почесними гостями, включаючи кандидатів до кабінету Трампа та обраних посадових осіб», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Комітет із інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду. Команді республіканця вдалося зібрати понад $170 млн.

Восени Bloomberg Billionaires Index показав, що статки Цукерберга досягли $206 млрд, це сталося через рекордне зростання акцій його компанії, які піднялися до $582,77 за штуку після публікації позитивного фінансового звіту. Статки Безоса на сьогодні оцінюються в $205 млрд. Маск третій рік поспіль незмінно займає перше місце серед найбагатших людей світу, і ось-ось має отримати кабінет у комплексі Білого дому.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошують